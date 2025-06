Ventanilla: Escolar de 15 años pierde la vida tras desvanecerse en plena clase de educación física

Un lamentable hecho ocurrió este último lunes 9 de junio en Pachacútec, Ventanilla, donde un escolar perdió la vida luego de haberse desvanecido en plena clase de educación física. Según los primeros reportes, el menor de 15 años habría recibido un golpe en la cabeza por lo que luego cayó al suelo y comenzó a convulsionar.

Tras lo sucedido, la directora de la N.° 5130 Pachacútec, Irma Huamán Herrera, aseguró que se activaron todos los protocolos necesarios para brindarle los primeros auxilios al alumno, que cursaba el cuarto año de secundaria, y luego llevarlo de inmediato al hospital Materno Infantil.

Lamentablemente, el escolar llegó sin signos vitales por lo que el personal médico confirmó su deceso alrededor de las 4 de la tarde, según indicó América Noticias. A partir de ahí, se iniciaron una serie de contradicciones de los protagonistas.

Primero, la directora aseguró que el personal educativo cumplió a cabalidad con la atención hacia el menor y tratar de salvar su vida tras el desvanecimiento. Incluso, la autoridad escolar aseguró que el niño no realizaba ejercicios como el resto de sus compañeros durante esta clase de educación física.

Sin embargo, sus compañeros descartan esta versión asegurando que si era parte de la clases. Además, señalaron que los trabajadores no atendieron con la rapidez necesaria al joven lo cual pudo haber sido clave para despejar el peligro.

Como era de esperarse, esta lamentable muerte generó una comprensible reacción de los padres de familia del colegio quienes realizaron un plantón a las afueras de la institución educativa. Incluso, la madre del joven fallecido, la señora Gloria, fue parte de esta protesta y, a pesar de su dolor, compartió mayores detalles de la situación.

Según la mujer, su hijo no presentaba ningún mal previo o afectación a su salud que haya causado su desvanecimiento. Además, señaló que el botiquín del colegio estaba vacío y que la directora no ha dado respuesta hasta el momento.

"Mi hijo no tenía nada, estaba sano. No nos apoyan, no nos ayudan y solo sus compañeros nos ayudan. Incluso los están amenazando para que no hablen sino los van a botar del colegio. No es justo. La directora no asume su responsabilidad a pesar de que ella es mamá, tiene hijos, tiene nietos", indicó a Panamericana.