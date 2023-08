Ventanilla: Pescadores reportan derrame de petróleo en playas

Un grupo de pescadores de Ventanilla denunció un nuevo derrame de petróleo tuvo lugar en las playas del distrito luego de que identificaran la presencia de crudo en diferentes balnearios del sector este martes 01 de agosto.

La playa Los Delfines y la playa Cavero fueron dos de los puntos que presentaron manchas de hidrocarburos en sus aguas. Al respecto, el pescador Alejandro Huaroto, trabajador marino que labora en las zonas afectadas, advirtió que el mar continúa contaminado pese a que la marea disperse el combustible con el avanzar de las horas.

"Había personas que desde las 07:00 a.m. ya habían visto el crudo. Yo, personalmente, me enteré a las 10:00 a.m. Ahora, ya no se ve el petróleo; es decir, el mar lo ha 'limpiado', pero 'limpiar' es cuando se quita se quita lo sucio que se ve, descontaminar cuando se quita lo que no se ve y descontaminado no está de un día para otro", declaró a nuestro medio.