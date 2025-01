VIH en Perú: ¡Atención! Alertan interrupción de tratamientos por falta de medicamentos en hospitales

En entrevista con Exitosa, el vocero de Givar, Marlon Castillo, advirtió que el personal médico se ve obligado a cambiar el tratamiento de los pacientes con VIH por desabastecimiento de medicamentos en hospitales.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Castillo calificó como una "mala práctica" debido a que no es congruente con la norma técnica que indica que medicamento le corresponde al paciente de VIH de acuerdo a su estadía.

"El personal de salud es cambiando de terapia lo cual no es Tampoco aceptable porque es una mala práctica médica. (...) Lo que se está haciendo es quemando etapas al tratamiento antirretroviral porque no hay", declaró para nuestro medio.

De acuerdo con Marlon Castillo, la crisis de abastecimiento de medicamentos antirretrovirales en Perú está impactando gravemente la salud de las personas que viven con VIH, quienes dependen de estos tratamientos para mantener su calidad de vida.

Sin tratamiento regular, el sistema inmunológico de los pacientes queda comprometido, lo que los hace vulnerables a enfermedades graves y potencialmente mortales. Además, se pierde el efecto preventivo de los antirretrovirales en la transmisión del VIH.

"Yo de manera personal he ido a entregar tres envíos por encomienda de medicamentos donados para poder abastecer a personas a inicios del año y hasta ahora no les entregan los medicamentos. Si estas personas no tuvieran esta esta medicación, no estuvieran tomando nada y esto también implica mayor forma de transmisión del VIH", mencionó.