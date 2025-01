"Ya les dimos tiempo": Transportistas definirán este mes si van a nuevo paro por inacción ante extorsiones

En exclusiva para Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte, Héctor Vargas, indicó que este mes definirán cuándo se llevará a cabo una medida de fuerza en respuesta a la presunta falta de acción por parte de las autoridades con respecto a la lucha contra la inseguridad. El transportista señaló que el Perú no puede esperar más tiempo por su seguridad.

En diálogo con Manuel Rosas, para Exitosa Perú, el representante del gremio indicó que el anuncio de la medida fue advertido con antelación en diversas ocasiones por los transportistas. Según explicó, en los distintos foros en los que han participado, avisaron que, de no obtener resultados, tomarían esta medida de fuerza.

Enfatizó que, desde su perspectiva y como parte de la protesta, debido a que han dado suficiente tiempo a las autoridades para trabajar, pedirán la destitución de todos los funcionarios. Según explicó, no han percibido un liderazgo real con respecto al combate contra la delincuencia.