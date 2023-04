Yenifer Paredes declaró ante Congreso y aseguró que "no existen delitos" por lo que se le investiga

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana,Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, declaró ante la sesión de la comisión de Fiscalización del Congreso. Esto por ser investigada por las presuntas licitaciones ilegales en los municipios de Anguía y Chadín (Cajamarca), Chachapoyas (Amazonas).

Paredes asegura que no existe un documento sobre la razón por lo que ha sido investigada, en ese sentido decidió tomar su derecho a guardar silencio. Previamente, su abogado José Dionisio aseguró que su defendida no quiso declarar porque desconoce los motivos por lo pasó de testigo a investigada.

No obstante, el líder de la comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura aseguró que esta investigación no se relaciona con un 'juicio político',por ello solicitó no alargar el tiempo para así pasar a la colaboración del proceso."Estas posiciones legales se pueden valorar en un juicio oral donde tenemos juez, Ministerio Público y las partes", sostuvo Ventura.

No obstante, pese a su negativa en un primer momento de declarar, la hermana de Yenifer Paredes rompió su silencio y habló.

Rompe su silencio

Luego de haber asegurado su abogado que su defendida no hablaría, esta usó su derecho para hacerlo.

"Quiero hacer ejercicio de la palabra en razón que mi abogado presentó un escrito a dicha comisión porque se me envió un documento donde no se le especifica la variación de testigo a investigado, estoy en todos mis derechos y a un debido proceso que legalmente y a través de la constitución se debe informar los elementos de convicción fuertes para hacer esta variación", aseguró Yenifer Paredes Navarro.

Aseguró desconocer por qué delitos se le investiga a, "A mí no se me indica de qué delitos se me investiga esta comisión, no lo sé, yo puedo ejercer una defensa y mi derecho". Asimismo, solicitó una nueva reprogramación en dicha citación y un documento donde señale los delitos por lo que se le investiga.

Señaló que el Congreso al ser una institución de suma importancia, deberían facilitar las explicaciones de los documentos que la acusan para luego poder proceder a realizar una nueva sesión. A pesar de ello, Héctor Ventura continuó con sus indagaciones, por lo que Paredes decidió usar su derecho a guardar silencio.

"Mi persona se encuentra sometida a una investigación fiscal, la misma que ha sido judicializada y tiene la calidad de reservada, razón de ejercer mi derecho a guardar silencio en esta parte", respondió ante las preguntas realizadas por el presidente de la Fiscalización del Congreso.