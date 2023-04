Trujillanos piden que expresidente Alejandro Toledo no tenga privilegios

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego que el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, ingresara al penal de Barbadillo con el propósito de cumplir los 18 meses de prisión preventiva, tiempo de investigación que le impuso el Poder Judicial, por los presuntos actos de corrupción durante el proceso de selección de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, algunos trujillanos lamentaron que el exmandatario goce de beneficios durante su encarcelación.

Exitosa recorrió las calles de Trujillo y logró conversar con los ciudadanos quienes mostraron su incomodidad por los beneficios que recibirá Alejandro Toledo estando en prisión.

Varios de los que se oponen a los beneficios para el expresidente, son jubilados o beneficiarios de Pensión 65 que reclamaron a través de Exitosa, mientras hacían su cola desde la madrugada en exteriores del Banco de La Nación de Trujillo.

"Está bien que Estados Unidos lo haya extraditado. Toledo debe ser un preso común, no debe tener tantos beneficios. Él debe pagar por sus delitos y no tener beneficio de nadie, para que sepa cómo vive el pueblo. Nosotros tenemos la misma edad que él, no somos delincuentes y no tenemos tantos beneficios como él", expresó Américo Ramiro Llanos, quien tiene 74 años y lamenta haberle dado su voto a Toledo Manrique en el año 2000, cuando este postuló a la presidencia de la República.

José García Rodríguez, otro trujillano contemporáneo al expresidente, contó a Exitosa que no está de acuerdo que Alejandro Toledo, habiendo cometido delitos, el pase mejor que muchos otros peruanos que, día a día, buscan llevarse un pan a la boca.

"La justicia a veces es muy injusta. Nosotros de la tercera edad estamos desprotegidos, y él, que es un investigado por las autoridades, está viviendo mejor que muchos de nosotros", indicó el trujillano.

"Toledo tiene que ser juzgado como cualquier peruano, común y corriente, sin tantos beneficios. Indigna que estando en ese penal goce de tantas cosas, cuando hay otros que vivimos a las justas y tenemos que trabajar a diario", fueron las palabras de Federico Cumapa, oyente de Exitosa.

Los vecinos de Toledo

Actualmente, con la llegada de Alejandro Toledo, son tres expresidentes de la República que se encuentran internados en el penal Barbadillo, establecimiento penitenciario ubicado dentro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en el distrito de Ate.

Alberto Fujimori cumple sentencia de 25 años, por los delitos de rebelión y conspiración. Mientras tanto, Pedro Castillo viene cumpliendo una prisión preventiva delitos vinculados a su fallido golpe de estado del 7 de diciembre de 2022, luego de anunciar un mensaje a la Nación, para disolver el Congreso de manera inconstitucional.