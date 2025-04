Nicolás Lúcar cuenta la vez en que Mario Vargas Llosa apostó por él como periodista: "Le debo mucho"

Mientras sostenía un diálogo con el jurista y muy buen amigo del fenecido nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, Enrique Ghersi, el conductor de Hablemos Claro, Nicolás Lúcar, contó una breve anécdota que tuvo al 'escribidor' como protagonista y que lo ayudó a obtener su primer programa periodístico.

El periodista de Exitosa relató que, muchos años atrás, cuando recién dejaba de ser reportero de César Hildebrandt, tuvo la oportunidad de ser parte de un nuevo programa periodístico en el canal 4. Comentó que, tiempo después, se enteró de que una de las personas que influyeron para que obtuviera ese espacio televisivo fue nada menos que el gran escritor de "La Ciudad y los Perros".