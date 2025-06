¿Qué significa que alguien se duerma con la televisión encendida? Esto revela la psicología

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

Dormir con la televisión encendida se ha convertido en un hábito común para muchas personas; sin embargo, es bueno conocer qué efectos podría tener en nuestra salud, según recientes estudios e investigaciones científicas y psicológicas.

¿Dormir con la tele encendida afecta la salud?

Quien no ha decidido prender la tele para ver su programa favorito o incluso una película, pero inesperadamente, algunos por costumbre u olvido dejan el dispositivo encendido antes de irse a dormir sin saber qué significa y qué efectos podría causar la luz de estos aparatos electrónicos en nuestro cuerpo.

Un reciente estudio realizado por el departamento de Neurología de la Northwestern University Feinberg School of Medicine de Chicago, publicado en la prestigiosa revista científica The Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), demostró que la luz y el sonido del televisor altera el proceso natural del sueño.

Según explican, durante el descanso, el cuerpo funciones clave como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la actividad vascular, procesos que se ven interrumpidos por la pantalla encendida, lo que podría conllevar un cuadro de estrés en el sistema cardiovascular aumentando el riesgo de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

Asimismo, una investigación publicada en el mismo sitio, pero llevada a cabo por el Centro Médico de la Universidad de Texas en 2014, determinó que la calidad del sueño disminuyó debido a la cantidad de personas que utilizaban sus dispositivos electrónicos antes de acostarse.

"El uso de dispositivos emisores de luz inmediatamente antes de acostarse es una preocupación porque la luz es la señal ambiental más potente que impacta el reloj circadiano humano y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en la perpetuación de la deficiencia de sueño", señala el estudio.

Efectos negativos por dormir con luz artificial

¡No solo el televisor es culpable! Según María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño (SES), la luz artificial de lámparas o pasillos también afecta el sueño: el sistema circadiano, encargado de regular los ritmos del cuerpo, se ve afectado por cualquier tipo de luz.

Incluso, la especialista reveló que, incluso acciones breves, como encender la luz para ir al baño, pueden tener consecuencias: "Si encendemos la luz durante cinco o 10 minutos, la melatonina se elimina totalmente de nuestro cuerpo", agregó.

¿Qué dice la psicología por dormir con tele prendida?

Para otros especialistas, el dormir con la televisión encendida puede ser para la psicología una forma de luchar contra la soledad, en especial, en las personas mayores, además de ser una manera de "aporte de seguridad" en casa.

Además, se detalla que para algunos, el ruido de fondo de un televisor es un escape del silencio. El sonido constante puede ofrecer una sensación de compañía y seguridad, especialmente en personas que viven solas o atraviesan momentos de estrés.

Según 'TN Noticias', la psicóloga clínica Sarah Silverman reveló que cuando alguien elige programas o películas familiares para conciliar el sueño, indicaría un deseo de recrear una zona confort emocional.

De esta manera, el hecho de dormirse con la tele encendida como hábito común para algunas personas podría tener efectos negativos en la salud, según estudios científicos y psicológicos.