Balean a chofer de 'El Chino': Denuncian que hospital demoró cerca de 5 horas en atender al conductor

Un conductor de la empresa de buses 'El Chino' quedó herido tras ataque a disparos por parte de desconocidos en Villa María del Triunfo (VMT). Familia del chofer señala se registraron demoras en su atención en el Hospital María Auxiliadora.

En declaraciones para Exitosa, la hermana del chofer informó que la operación fue un éxito y deben esperar la recuperación del conductor, no obstante, contó que su hermano tuvo que esperar hasta las 6:00 a.m. para ser atendido, ya que debía aguardar a que llegara el doctor de turno.

"Mi hermano salió bien de la operación hay que esperar nomás. Se tiene que recuperar y, ¿Qué puedo decir de esa gente? No lo van a agarrar, es imposible (...) Al principio lo tenían ahí a mi hermano, no lo habían atendido. Tenía que esperar que venga a las 6 de la mañana el doctor que le tocaba turno. Mi hermano no podía esperar, estaba en una situación crítica, él tenía que ser operado al toque", declaró.