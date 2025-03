'Extorsionadora' en Ancón fue capturada tras video viral en TikTok: Mujer exigía cupo de S/ 35 a ambulante

22/03/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una inescrupulosa mujer fue grabada en el preciso momento en que extorsionó a una vendedora ambulante en el distrito de Ancón. La fémina exigía el pago de un cupo por 35 soles a la emprendedora, sin imaginar que su actuar se volvería viral en TikTok. Horas después, la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con su ubicación y capturó a la presunta extorsionadora, quien lloraba durante su arresto.

Capturaron a presunta extorsionadora en Ancón

A través de las redes sociales, se supo que agentes del serenazgo de la Municipalidad de Ancón, en coordinación con la PNP, lograron ubicar y posteriormente detener a la fémina. Previamente, habían detectado que la mujer se encontraba en medio de un incendio ocurrido en un asentamiento humano, fingiendo realizar actividades de ayuda a los vecinos.

Sin embargo, finalmente fue localizada en el parque central del distrito, por lo que al identificarla decidieron retenerla para su traslado a la comisaría local. En imágenes registradas por el municipio, se observa a la presunta delincuente, aún no identificada, llorando bajo el resguardo de policías mientras se dirigía hacia la camioneta de la PNP.

No obstante, un representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Ancón advirtió que se realizaría un control de identidad para determinar si acaso la mujer sufre de alteraciones mentales, como se viene presumiendo. "No sabemos, porque en los videos se le ve diciendo que no la graben. Parece ser una persona lúcida, pero en algunos momentos tiene lagunas", explicó la autoridad.

Asimismo, alertó que algunos vecinos del distrito de Comas manifestaron que la misma persona cometía tales actos en agravio de los comerciantes. Frente a esta situación, el municipio de Ancón se comprometió a gestionar medidas para reforzar la seguridad en el sector, y así controlar la ola de extorsión que afecta a varios emprendedores.

Mujer se volvió viral tras exigir cupo de 35 soles

Una vendedora ambulante de Ancón grabó el preciso instante en que una mujer le exigió el pago de un cupo para poder seguir trabajando. En el video, se escucha claramente la amenaza: "Van a pagar un cupo de S/35 a partir de mañana". Con mucho sarcasmo, la extorsionadora añadió que, si quería, podía llamar a "fiscalización, a la presidenta o a sus propios abogados".

La comerciante, lejos de intimidarse, respondió diciéndole que trabaja para poder comer, y que parte de sus ganancias estaban destinadas al municipio. "A partir de ahora me van a pagar a mí, porque este no es un cártel de narcos, es el cártel de la justicia", vociferó la inescrupulosa.

"Te informamos que apartir de mañana debes pagar un cupo de 5 soles diarios".



Así es como extorsionan, en este caso a una ambulante en Ancón en Playa Hermosa.

Bien grabada quedo.#extorsión #FueraSantivañez #Ancón



RT pic.twitter.com/5KA98kuHQ4 — Annie #Callao❤🇵🇪 (@Anniecas16) March 21, 2025

Horas después, el clip se viralizó en redes sociales, por lo que muchas personas expresaron su indignación frente a lo ocurrido. Sin embargo, la mujer fue finalmente capturada, por lo que se determinará si es responsable o no del presunto delito de extorsión.