Secuestran a chofer y cobradora en SJL para exigirles pago de cupo: "Pónganse en línea si no se quieren morir"

Un chofer y una cobradora pasaron por momentos de pánico en San Juan de Lurigancho (SJL) cuando fueron secuestrados por delincuentes que les exigieron dinero a cambio de no matarlos durante su jornada laboral.

El secuestro fue grabado en un video por uno de los criminales, quien mostró las armas que llevaba. Los delincuentes amenazaron con que la próxima vez la situación sería peor si no cumplían con sus demandas.

Los trabajadores de la empresa de transporte Huáscar permanecieron en silencio, escuchando las amenazas de la banda criminal, que se hace llamar 'La nueva generación'.

"Acá se van a poner a trabajar con nosotros, 'La nueva Generación'. (...) Le vamos a dejar un número acá con la compañera, para que se comuniquen. Si no se comunican, la otra semana voy a tener que hacer mi chamba y dejar tirado a cualquiera, y ya no existe el paradero de la H, ni piratas, ni nada (...) Pónganse en línea si no se quieren morir", dijeron los delincuentes.