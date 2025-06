Criminalidad en SJL: Joven mototaxista fue asesinado a balazos a pocos metros de su vivienda

En San Juan de Lurigancho (SJL), un joven mototaxista de tan solo 20 años perdió la vida tras ser asesinado a balazos por sujetos aún no identificados. Según se conoció, el acto criminal ocurrió a pocos metros de su vivienda.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, la víctima fue identificada como Luis Ángel Cente Hilario, de tan solo 20 años de edad. Según precisaron testigos, el joven vivía en el extranjero, pero había llegado a la capital limeña hace aproximadamente un año.

En tal sentido, se conoció que durante horas de la madrugada de este martes 17 de junio, la víctima se encontraba trabajando como habitualmente lo hacía cubriendo la ruta en el paradero 3 de Huáscar Belén en SJL.

El joven laboraba de manera independiente manejando una mototaxi que, venía pagando por partes. De pronto, sujetos aparecieron y lo atacaron a balazos, dejándolo sin vida tendido en plena pista.

Exitosa pudo mantener diálogo con la madre de Luis Ángel, quien devastada brindó detalles de lo sucedido y además, narró que hace aproximadamente 3 meses ella perdió a su hijo mayor que, también mototaxista; él fue asesinado por un falso pasajero.

"Me gritan y entonces yo salgo corriendo y lo veo a mi hijo tirado. Hace poco a mi hijo mayor me lo mataron igual, ahora él, quiero justicia para mis hijos. Mi hijo es una buena persona, él trabaja porque mi mamá está mal, él la apoya a mi mamá", dijo la madre que, no descarta que el asesinato de su hijo de 20 años, se trate de una presunta venganza.