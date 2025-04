Delincuentes intentaron asaltar a policías de Grupo Terna: Uno fue abatido y cuatro resultaron heridos

Un delincuente fue abatido y otros cuatro resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con agentes del Grupo Terna en Los Olivos. Los hampones habían asaltado horas antes a un grupo de jóvenes y no imaginaron que su siguiente objetivo sería una unidad policial encubierta. El caso ya está en manos del Ministerio Público.

Todo ocurrió la noche del viernes 4 de abril, en las inmediaciones del parque Hipólito Unanue, ubicado en la urbanización Santa Catalina del distrito de Los Olivos. Agentes del Grupo Terna, vestidos de civil, se encontraban estacionados en una unidad sin identificación policial cuando fueron interceptados por una camioneta con sujetos encapuchados.

Los delincuentes descendieron del vehículo y, sin saber que se trataba de policías encubiertos, los amenazaron con armas de fuego. Sin embargo, al percatarse de la verdadera identidad de sus víctimas, intentaron escapar a bordo de la misma unidad desde la que descendieron, disparando contra los agentes.

En el intercambio de disparos, un efectivo policial resultó gravemente herido con un impacto de bala en la mandíbula. A raíz del ataque, los agentes respondieron con fuego y abatieron al conductor del vehículo de los delincuentes.

El resto del grupo logró escapar, aunque también se reportaron heridos entre los criminales, según detalló el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde.

Un dato clave en la investigación es que, según testigos, los mismos delincuentes habían perpetrado un asalto horas antes. Las víctimas, un grupo de jóvenes que se disponía a ingresar a la vivienda de un amigo, fueron abordadas por sujetos armados que los amenazaron y golpearon para robar sus pertenencias.