Indignación en San Luis: Vecinos denunciaron un envenenamiento masivo de gatitos cerca a parque

24/05/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Indignación colectiva. En el distrito de San Luis, un grupo de vecinos denunció que varias de sus mascotas, principalmente gatos pequeños, aparecieron muertas en un parque durante los últimos días. Con mucho pesar, alertaron que los animalitos habrían ingerido comida envenenada que fue dejada sistemáticamente en dicha zona. Frente a esta circunstancia, temen que niños pequeños y otros indefensos animales resulten lastimados.

Denuncian envenenamiento masivo de gatitos

Exitosa recogió la enuncia de unas vecinas del sector Río Majes, el cual se sitúa cerca al parque Raimondi, en el referido distrito. La residentes indicaron que encontraron a sus mascotas muertas desde el último martes 20 de mayo. Hasta la fecha, serían alrededor de siete los animales afectados, entre ellos varios gatitos.

"El día martes, de esta semana, ocurrió un envenenamiento masivo de mascotas. El miércoles, igual, en toda esta recta (cerca al parque). Ya cobraron vida siete mascotas", manifestó una de las residentes ante las cámaras de nuestro medio.

Además de la preocupación por este ataque en contra de los animalitos, los vecinos de Río Majes temen que la presencia de veneno, el cual habría sido colocado por personas inescrupulosas en las inmediaciones del parque, represente un daño a la salud de los menores que juegan en dicha zona. "El día jueves, un niño estaba jugando acá y encontró restos de comida con veneno para ratas", detalló al respecto.

Parque Raimondi, en San Luis.

Tras lo ocurrido, decidieron presentar una denuncia ante la Policía, sin imaginar que agentes de una dependencia local minimizarían el caso. "La comisaria, a pesar que tenemos ley por maltrato animal, no nos hicieron caso, y se burlaron de nosotros. Nos dijeron que el caso lo va a tratar Fiscalía. No nos quisieron atender. Nos hicieron caso por ayuda de un abogado, porque sino no iban a atendernos", comentaron las mujeres.

Vecinos de San Luis exigen justicia para mascotas

En ese sentido, si bien no tienen pruebas para señalar a un responsable de este crimen contra los animales, sospechan de algunos lugareños que han hecho amenazas en torno a la presencia de mascotas que transitan por la zona. "Algunas vecinas han recibido amenazas y comentarios negativos sobre las mascotas, indicando que 'mucho botan popó' cuando los pasean en el parque", expuso una de las residentes.

Por último, señalaron que esta situación ya fue alertada al municipio distrital, y que incluso el propio alcalde tiene conocimiento del asunto; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Por tal motivo, exigieron justicia para los animalitos que han sido envenenados en este parque de San Luis.