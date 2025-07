¡De terror!: Asesinan de 30 balazos a ciudadano extranjero en Chorrillos

02/07/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado a manos de la delincuencia en Lima Sur. Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue acribillado a las afueras de la vivienda que empezó a alquilar hace tan solo cuatro días en la Urb. San Juan Bautista en Chorrillos.

El fatídico hecho ocurrió al promediar las 8:30 p. m. de ayer, martes 1 de julio, cuando Javier Hernández Fernández recibió 30 balazos por parte de dos delincuentes, quienes, obviamente, huyeron rápidamente tras cumplir con su cometido.

El atentado

Una fémina, quien se identificó como hermana del fallecido, mencionó que la víctima tenía 31 años y se dedicaba a hacer el servicio de delivery por aplicativo, además, de que deja en la orfandad a su familia en su país natal.

Los vecinos de la zona todavía no se habían familiarizado con Hernández Fernández; no obstante, no ocultaron su pesar por la forma como perdió la vida en plena vía pública de la calle Antaras en el distrito de Lima Sur.

Según información policial, el ciudadano extranjero había llegado a su vivienda en un taxi, cuando a los pocos segundos fue interceptado por dos sicarios, quienes, a bordo de una moto lineal acabaron con su vida de una forma espantosa.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Chorrillos, un hombre fue asesinado con más de 30 balazos. Víctima recientemente se había mudado a la zona y los motivos detrás del atentado en su contra aún no han sido esclarecidos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar:... pic.twitter.com/yfI6xWhFMJ — Exitosa Noticias (@exitosape) July 2, 2025

No está en estado de emergencia pese a alta criminalidad

Pese a los constantes hechos delictivos que se reportan en Chorrillos, esta jurisdicción no se encuentra bajo estado de emergencia, según lo que detalla el Decreto Supremo N.º 083-2025-PCM.

Como se recuerda, la Provincia Constitucional del Callao y los distritos de Lima Metropolitana de Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, están bajo esta medida hasta el 16 de julio.

El dispositivo es una acción del Poder Ejecutivo para hacerle frente a la inseguridad ciudadana en la capital y el "Primer Puerto". No obstante, este flagelo continúa atacando a más personas sin parar.

De esta manera, una nueva víctima a manos de la delincuencia se reporta en Lima Sur, más precisamente en el distrito de Chorrillos.