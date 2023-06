Dina Boluarte se pronuncia ante una posible tercera 'Toma de Lima': ¿Cuántas muertes más quieren?

Este miércoles, 14 de junio, la presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó una conferencia de prensa en Piura para referirse al anuncio sobre una posible tercera 'Toma de Lima'.

Esto se dio luego de que la mandataria participara en el encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

En medio de las declaraciones, la mandataria se refirió a las muertes que ya ocurrieron en el país debido a las tomas anteriores, asegurando que este hecho proviene de aquellos sectores que no están de acuerdo con el Gobierno de turno.

A su vez, no dudó en asegurar que dichas manifestaciones, en las que murieron más de 60 personas, nunca fueron provocadas o buscadas por el Estado.

En esa misma línea, Dina Boluarte señaló que los fallecimientos ocurridos meses atrás, solo beneficiaban a aquellos que pedían su renuncia inmediata y que ahora mismo buscan generar caos y más violencia en el país a costa de la población peruana.

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, Ruth Luque, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no está interesada en el Estado, ni en preservar la institucionalidad, sino que "sólo le interesa llegar como sea al 2026''.

La parlamentaria indicó que a la jefa de Estado no tiene como prioridad el bienestar del Poder Ejecutivo y que, por este motivo, prefiere ejercer su rol como mandataria de forma virtual.

"La señora Dina Boluarte no le interesa el Ejecutivo, yo creo que a ella no le interesa el Estado, no le interesa preservar la institucionalidad, sólo le interesa llegar como sea al 2026. Por eso es que está más interesada en gobernar de manera virtual, por eso no hace una reforma constitucional", declaró.