Aeropuerto Jorge Chávez: La vez que 'Cuto' Guadalupe se desmayó en pleno viaje: "Hubieron problemas"

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola publicaron una nueva edición de su podcast 'Enfocados', recibiendo a Miguel Rebosio, quien compartió una divertida anécdota con el 'Cuto' Guadalupe, el cual se desmayó en el Aeropuerto Jorge Chávez.

El relato sorprendió a todos, y sucedió cuando el 'Conejo' y el 'Cuto' eran menores de edad, y realizaban sus primeros viajes en avión hacia el exterior del país.

Vistiendo la camiseta de Cantolao, Rebosio y Guadalupe tenían apenas 11 años, y según comento el exdefensor de Sport Boys, 'Cuto' comenzó a llorar porque era la primera vez que se separaba de su madre.

Según comenta el 'Conejo', el movimiento del avión asustó fuertemente a Guadalupe, quien se puso aún más nervioso cuando pasaron a través de una turbulencia.

Una vez llegaron, Luis le habría dicho a Miguel que no se iba a volver a subir a un avión, sin conocer que su vuelo de regreso ya estaba programado.

"Al regreso, mi 'compadre' me dice 'yo no me subo a ese avión ni más'. Regresamos a Paraguay, hicimos escala allí y descansamos antes de volver a Lima", precisó.