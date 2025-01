Agustín Lozano sorprende al revelar que Jorge Fossati se mantiene como DT de Perú: "Hoy lo sigue siendo"

Este jueves 9 de enero, se llevó a cabo en Miraflores la ceremonia de premiación de la Liga 1 2024 con la presencia del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Justamente, el mandamás del fútbol peruano, que hoy se encuentran seriamente cuestionado, declaró tras esta gala acerca de la situación de Jorge Fossati.

Cómo se recuerda, luego de las últimas dos fechas de Eliminatorias jugadas el año pasado, se especuló que el estratega uruguayo había dejado de ser el entrenador de la Selección Peruana al no conseguir los resultados deportivos que se esperaban. Incluso, su representante llegó al Perú para negociar los detalles de su desvinculación.

Sin embargo, Agustín Lozano fue consultado sobre el futuro de Jorge Fossati al frente del combinado patrio. El directivo aseguró que hasta el momento sigue siendo el técnico de la Bicolor mientras no se haya resultado nada de manera oficial.

"En este momento, (Jorge) Fossati sigue siendo técnico de nuestra Selección. Yo no puedo declarar nada oficial mientras las cosas no estén profesionalmente cerradas", indicó ante los medios de prensa

Es importante precisar que el representante del experimentado técnico exigió el pago de la cláusula de salida para finiquitar la cancelación de su vínculo contractual.

Jorge Fossati seguirá al frente de la Selección Peruana.

Otro que dejará su puesto en Videna en las próximas semanas es el actual entrenador de la Selección Peruana Sub-20, José Guillermo del Solar. El popular 'Chemo' presento en las últimas hora su renuncia irrevocable al cargo que actualmente desempeña el cual dejará al culminar el Sudamericano a jugarse en Venezuela.

Sobre ello, Lozano aseguró que lo dejó sorprendido esta decisión tomada por el entrenador nacional y dejó en claro que le desea mucha suerte en los próximos proyectos que asuma.

"No puedo negar que me llamó la atención. Creo que José del Solar es uno de los destacados y más grandes profesionales que tenemos. Él ha tomado la decisión después del Sudamericano de ir por otros proyectos y lo único que puedo desearle es que le vaya de lo mejor y sobre todo que le vaya de lo mejor con nuestra Selección sub 20 que va participar en este Sudamericano", añadió.