Christian Cueva se pronuncia sobre su regreso a la selección peruana tras doblete con Cienciano: "Me encantaría"

Christian Cueva se ha convertido en uno de los jugadores más reclamados por la hinchada para volver a la selección peruana. Tras el partido entre Cienciano y Sport Huancayo por la décima jornada del Torneo Apertura 2025, fue consultado sobre un posible regreso a la Bicolor y su respuesta no pasó desapercibida ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

En su primer partido como titular, Christian Cueva no tardó en brillar: anotó el primer gol antes del minuto de juego y luego, de cabeza, firmó el segundo tanto en la victoria por 2-1 ante Sport Huancayo. Después del triunfo, El '10' de Cienciano agradeció el cariño de la hinchada.

Asimismo, afirmó sentirse en mejor forma cada día: "Me siento bien, cada vez mejor. El ritmo siempre va ser jugando. Todos estamos con la sensación de jugar. Todos están preparados".

El buen desempeño de Christian Cueva ha ilusionado a los hinchas, quienes lo claman en la selección peruana. Sin embargo, él dejó en claro que en este momento no tiene en mente un regreso a la Bicolor.

"No quiero hablar de la convocatoria todavía. Me encantaría, estoy ahí, siempre pienso en mi selección, cuando no estoy apoyo donde esté, pero ahorita me importa mucho lo que estoy pasando en Cienciano. Esperemos mantener porque esa es la idea, de poder jugar, tener felicidad. Para mi, la felicidad de jugar al fútbol es lo más grande que tengo", expresó.