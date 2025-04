Hernán Barcos lanza picante mensaje al elogiar a Alianza Lima: "El único que llena estadios en Perú"

No hay duda de que Alianza Lima está viviendo uno de sus mejores momentos, brillando en el Torneo Apertura y dejando huella en la Copa Libertadores. Durante una conversación con la Conmebol, Hernán Barcos, líder indiscutible del club blanquiazul, dejó un mensaje que encendió las redes sociales.

Durante una entrevista para las redes sociales de la Copa Libertadores, Hernán Barcos fue consultado sobre lo más especial que ha vivido en Alianza Lima. El 'Pirata' no dudó en mencionar el cariño del hincha blanquiazul y lo sorprendido que quedó al ver que Matute, estadio del club, siempre está lleno, sin importar el rival ni el momento.