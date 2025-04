Este 28 de abril será FERIADO no laborable: ¿Qué se celebra y quiénes se beneficiarán con esta fecha?

27/04/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 28 de abril será día no laborable para un departamento del país, según la Ordenanza Regional N.º 014-2010, publicada en el diario oficial El Peruano. Descubre aquí quiénes se beneficiarán con esta fecha.

¿Dónde será feriado no laborable este 28 de abril?

La llegada de un feriado o día no laborable despierta los ánimos de las personas debido a que pueden programar sus actividades para esta fecha y tomarse unas merecidas vacaciones. Esta vez, debido a una particular celebración dentro de nuestro calendario festivo, se establece que este lunes 28 de abril será declarado feriado o día no laborable.

Según la Ordenanza Regional N.º 014-2010, publicada en el diario oficial El Peruano, se reconoce esta fecha recuperable en la región de Apurímac a raíz de la celebración de su 152 aniversario. Un día donde se conmemora su creación política y reconocimiento oficial como una de las divisiones territoriales del Perú.

Se espera la llegada de cientos de turistas para que pueda disfrutar de los atractivos turísticos de la región como la Laguna de Pucucha, Los Andes, Complejo de Saywite, Nuestra señora de Cocharcas, Nevado del Ampay, Bosque de Intimpas, entre otros.

¿Quiénes se beneficiarán de este nuevo feriado?

Cabe resaltar que este nuevo feriado solo se dará en este departamento a los trabajadores del sector público, por lo cual, no puede dejar de tomar en cuenta que las horas no laboradas deberán ser compensadas en un plazo determinado, de acuerdo con lo que dispongan las entidades correspondientes. Respecto a qué pasará con el sector privado con esta fecha, solo será si llegan a un consenso entre empleadores y empleados.

Ordenanza que declara 28 de abril como feriado no laborable en Apurímac.

¿Qué otros feriados hay este 2025?

Si no eres de Apurímac, no te preocupes porque aún puedes alistar tus maletas y disfrutar de unas agradables vacaciones tomando en cuenta que aún quedan feriados pendientes para este 2025. El siguiente feriado a nivel nacional se registrará el 1 de mayo, cuando se celebre precisamente el Día del trabajo, luego estarían las siguientes fechas ¡toma nota!:

Junio

Sábado 7: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28: Fiestas Patrias

Martes 29: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6: Batalla de Junín

Sábado 30: Santa Rosa de Lima

Setiembre

Sin feriados oficiales

Octubre

Miércoles 8: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción

Martes 9: Batalla de Ayacucho

Jueves 25: Navidad

De esta manera, se informó que según lo establecido por una ordenanza regional, este 28 de abril será feriado no laborable y recuperable en Apurímac por su 152 aniversario.