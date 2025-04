Hermana de 'Ale' Baigorria toma RADICAL decisión tras agredir a su madre, Verónica Alcalá

29/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Thamara Medina se ha visto envuelta en un escándalo mediático tras ser captada agrediendo a su madre, Verónica Alcalá. La joven modelo no tardó en tomar una radical decisión ante la ola de críticas por su accionar en plena boda de su hermana Alejandra Baigorria y Said Palao.

¿Qué hizo Thamara Medina tras agredir a su madre?

Lo que debía ser "la boda del año" se convirtió en un evento donde se dio lugar a una serie de controvertidas escenas, entre ellas la protagonizada por la hermana de la novia. Thamara Medina Alcalá le habría propinado una cachetada y, aparentemente, una patada, a su propia madre en medio del jardín de la fiesta del matrimonio el último sábado 26 de abril.

Incluso, la agresión contra su progenitora no solo se dio físicamente, sino que, según las imágenes difundidas por un conocido programa de espectáculos, la joven modelo no dudó en insultarla y decirle "se puede morir". Estas escenas desencadenaron la indignación de los seguidores de Alejandra Baigorria, al ver que su hermana menor no tuvo respeto alguno hacia Verónica Alcalá.

Es así como en medio de los duros cuestionamientos, Thamara optó por tomar la radical decisión de limitar y desactivar los comentarios de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, que actualmente tiene 33 mil seguidores.

Pero no habría sido todo lo que realizó con su red social, sino que también habría quitado su nombre completo y solo colocó su signo zodiacal que es Acuario, además de eliminar todos los comentarios de todas sus fotografías compartidas.

Filtran video que revelaría por qué Thamara agredió a su mamá

A través del portal de Instarándula, una de sus seguidoras compartió un video que revelaría por qué la hermana de Alejandra Baigorria agredió a su mamá. En el material audiovisual se ve a la joven bailando junto a una amiga, mientras sostiene una copa de trago en su mano.

Verónica Alcalá se percata de que su hija, aparentemente pasada de tragos y sin poder mantenerse de pie, va detrás de ella en señal de estar cuidándola. La madre le dice algo al oído de la amiga de Thamara y luego sostiene a su hija entre sus brazos y decirle algo un poco más seria.

"Su mamá solo estaba cuidándola porque andaba muy tomada", escribió la usuaria, criticando el accionar de la joven modelo en plena fiesta de la boda de su propia hermana y que trascendió en distintos medios de comunicación.

De esta manera, luego de protagonizar un indignante incidente en la boda de su hermana, Thamara Medina tomó una radical decisión por las críticas que viene recibiendo tras ser captada agrediendo a su propia madre.