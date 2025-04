Fiscal Domingo Pérez: Es falso que me sacaron del cargo por investigar a Arsenio Oré

En entrevista exclusiva con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez se pronunció tras la suspensión preventiva de seis meses dictada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Aseguró que es "falso" que se le haya apartado de sus funciones por investigar arbitrariamente al abogado Arsenio Oré Guardia, en el marco del caso Cócteles.

"La decisión por la cual me sacan del cargo, ni siquiera me sacan del caso, me sacan de mi trabajo, dice que yo ilegalmente me aboqué a investigar al abogado Arsenio Oré en el caso Cócteles. Esto es falso", manifestó el fiscal.