Vania Bludau es captada BESANDO a Austin Palao en boda de Alejandra Baigorria y Said

Vania Bludau se ha visto envuelta en un reciente escándalo no solo por el video viral de Mario Irivarren asegurando que probablemente la llamaría tras la boda de Alejandra Baigorria y Said, sino que fue captada besando al hermano del novio, Austin Palao.

Austin Palao y Vania Bludau se besaron en la fiesta

La fiesta por el matrimonio de Alejandra Baigorria y Said parece que se salió de control. Un conocido programa de espectáculos difundió un avance en redes sociales con escenas inéditas, sobre todo lo que ocurrió en uno de los eventos calificados como "la boda del año" y en el que se habría captado a la exintegrante de 'Combate', Vania Bludau, besando a Austin Palao luego de bailar juntos.

Con estas escenas quedaría descartado, una vez más, que la modelo se acerque a su expareja Mario Irivarren, ya que como se recuerda, tras la polémica generada a raíz de la presunta conversación que tuvo el chico reality con 'Ale' Baigorria en la pista de baile y donde sostiene que al término de la fiesta la llamaría, Vania pidió no seguir siendo vinculada con el suceso por respeto a la actual novia de él, Onelia Molina.

A raíz de este escándalo en la farándula, cabe resaltar que tanto Vania como Austin están actualmente solteros, según lo que se conoce públicamente. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el ampay, a pesar de las especulaciones de los seguidores, que aseguran que el beso pudo ser por la "emoción de la noche", ya que ni se siguen en redes sociales.

Personajes de la farándula en la boda de Ale y Said

En el video también se observa cómo Vania y Alejandra Baigorria disfrutaron de la fiesta y terminaron en la piscina disfrutando de un chapuzón, aún vestidas de gala. Incluso, se aprecia a Melissa Paredes, siendo sacada en los brazos de su esposo Anthony Aranda, visiblemente agotada por toda la algarabía tras la boda de la 'Gringa de Gamarra' con Said Palao el último sábado 26 de abril.

Otras de las sorpresas de esa noche fue ver a Patricio Parodi, aparentemente dando un beso a una misteriosa mujer. Como se recuerda, el exintegrante de 'EEG' está soltero tras su ruptura amorosa con la modelo Luciana Fuster.

Vania Bludau y su respuesta por video de Mario y 'Ale'

A través de su cuenta de Instagram, Vania pidió a sus seguidores mantener la calma y no seguir vinculándola con Mario Irivarren luego de que él sea captado bailando con Alejandra Baigorria y asegurar que llamaría a su ex. La modelo reiteró que actualmente prioriza su bienestar emocional y no sería capaz de meterse en la relación de los demás.

"Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", indicó.

De esta manera, este lunes 28 de abril se revelarían imágenes del preciso momento en que Vania Bludau y Austin Palao se besan en la fiesta del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said.