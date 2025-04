Colombia definió fecha y hora para el duelo ante la Selección Peruana por Eliminatorias

Solo restan 4 fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas donde se conocerá a los 6 equipos clasificados al Mundial 2026 y a la escuadra que accederá al repechaje por un boleto más. Pese a que la situación marcha muy complicada, la Selección Peruana aún cuenta con posibilidades matemáticas de acceder a la máxima fiesta del fútbol.

A solo menos de dos meses para la próxima fecha doble, Colombia, próximo rival de la Bicolor, se comunicó con Conmebol para definir el día, la hora y la ciudad donde se jugará este encuentro.

Como se sabe, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo arrancó estas Clasificatorias de la mejor manera y gracias a sus victorias logró posicionarse en puestos de clasificación directa. Sin embargo, en esta segunda ronda la situación se complicó más de la cuenta por lo que ahora necesitan un triunfo como el aire.

Por ello, y como ya es costumbre en las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia eligió el calor de la ciudad de Barranquilla para recibir a la Selección Peruana. Además, el combinado patrio volverá a jugar los días viernes ya que este partido se realizará el 6 de junio a las 3:30 p.m.

Como se recuerda, la Bicolor dio golpe en las Clasificatorias pasadas con un triunfo en el mismo estadio que encaminó el repechaje para Qatar 2022. Aquella ocasión, el equipo dirigido por Ricardo Gareca dejó fuera de carrera a los cafeteros tras vencerlos por 1-0 con un agónico gol de Edison Flores.

En los últimos días, André Carrillo brindó una entrevista con un programa digital donde se refirió al paso de Jorge Fossati por el equipo de todos. En esta conversación, el futbolista nacional aseguró que la relación personal con el entrenador fue de la mejor, pero hizo énfasis en su sistema de juego el cual señaló como el problema ya que en muchos jugadores no pudo ser entendido.

"También sentía que atacábamos con poca fuerza, con un jugador menos. Pero era un sistema que a él le gustaba, que a él le hacía sentir cómodo, pero que lastimosamente con Perú no dio. Defensivamente funcionaba, pero no dio con nosotros. Es algo que no sabría como explicarlo", indicó.