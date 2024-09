Alianza Lima alista reclamo formal contra el arbitraje de Joel Alarcón: "Esperamos que haya justicia"

El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, ha confirmado que el club presentará una queja formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) tras el controvertido arbitraje de Joel Alarcón en la reciente derrota de los blanquiazules por 1-0 ante Atlético Grau.

En una entrevista en el programa 'Mano a Mano', Bruno Marioni fue claro sobre la postura de Alianza Lima ante el polémico penal sancionado durante el partido contra Atlético Grau.

"Sí, haremos un reclamo formal. Están nuestros abogados trabajando y la gente del club trabajando. Esperamos que haya justicia. No queremos ser favorecidos, pero no queremos ser perjudicados tampoco. Que haya justicia para todos los equipos", expresó Marioni.

El gerente deportivo enfatizó que no buscan ser favorecidos, pero tampoco perjudicados por decisiones arbitrales que, según él, están influyendo de manera significativa en los resultados de los partidos.

El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el nivel del arbitraje en el fútbol peruano: "Indudablemente, el arbitraje tiene que mejorar. Los árbitros tienen un protagonismo muy alto dentro de los resultados con sus decisiones. Sí, debe mejorar. Lo hemos hablado en varias oportunidades".

"Me he reunido con la Conar, he ido a visitarlos. Aceptan que tiene que haber un crecimiento, pero nosotros no podemos esperar a que se mejore con mucho tiempo. Otra cosa que es importante es el criterio. No están teniendo el mismo criterio", agregó el directivo.