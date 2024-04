Alianza Lima: ¿Kevin Serna puede jugar por la Selección Peruana? Esto es lo que se sabe

El extremo de Alianza Lima, Kevin Serna, fue la figura del empate ante Fluminense por la Copa Libertadores al anotar un golazo en el primer tiempo. Ante ello, los hinchas se preguntaron si es posible que juegue por la Selección Peruana. ¿Es convocable?

Como se recuerda, el jugador de 26 años llegó al Perú en el 2021 para jugar por Deportivo Santa Rosa, actualmente conocido como Los Chankas, en la segunda división. Al tener grandes actuaciones, fue contratado por ADT de Tarma para la temporada 2022 y compitió en la Liga 1 en el 2023.

El 15 de 2023, Serna finalmente obtuvo su ciudadanía peruana, por lo que ya no ocupó un cupo de jugador extranjero. Durante la ceremonia, el futbolista colombiano expresó su profundo agradecimiento hacia el país que le brindó esta oportunidad.

No obstante, para cumplir su deseo de jugar por la Selección Peruana, tendrá que esperar hasta el 2026, debido a que, según las reglas de la FIFA, se requieren cinco años de residencia en el país donde se ha nacionalizado el futbolista para ser elegible para el equipo nacional.

Tras el empate 1-1 ante el 'Flu', el renovado atacante aliancista recalcó que ante rivales "con jerarquía" es importante marcar en todas las oportunidades que existan; puesto que la ineficacia puede lamentarse tarde o temprano.

Por otro lado, Serna descartó haber salido con bronca del terreno de juego para darle paso a Franco Zanelatto. Según indicó, respeta las decisiones técnicas que tomó Alejandro Restrepo, DT de Alianza.

"Son decisiones técnicas. De pronto el profe quería otra cosa. Es parte. Todos nos preparamos para estar. Ya no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar, pero no me molestó. Para eso están mis compañeros. Nada que reprochar", añadió.