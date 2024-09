Alianza Lima: Referente del equipo íntimo reveló sus intensiones de dejar el club a finales de año

Alianza Lima se alista para recibir en Matute a Carlos A. Mannucci en lo que será el reinicio del Torneo Clausura tras la para por Fecha FIFA. El equipo blanquiazul deberá vencer a los trujillanos para mantenerse en los más alto de la tabla de posiciones del certamen.

En la previa de este partido por la jornada 10, un referente del plantel habló extensamente con el canal L1 Max y sorprendió al aficionado íntimo al señalar que tendría casi todo definido para dejar el club a final de temporada.

Adrián Arregui conversó con Ana Lucía Rodríguez de 'L1 Radio' donde señaló que no tiene en sus planes quedarse en Alianza Lima a pesar de haber llegado a inicios de temporadas como un fichaje rimbombante. El volante señaló que uno de los factores para su decisión es que tiene un hijo en Argentina y que le gustaría estar cerca de él.

"Uno siempre piensa lo mejor en que salga todo de la mejor manera, en lograr todo y después ver. Tengo mi hijo en la Argentina y lo extraño mucho, esa es la realidad, no lo puedo ocultar. Las cosas pasan y pueden pasar muchas cosas, me encantaría quedarme si es está la posibilidad, estoy muy agradecido pero soy más de objetivos cortos y de tratar ver qué pasa. De tratar de escribir la historia con mis compañeros que fue lo que me propuse cuando vine al Perú", indicó.