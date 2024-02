Alianza Lima tomaría acciones judiciales contra decisión del Gobierno de inhabilitar tribuna popular

En entrevista con Exitosa, el administrador de Alianza Lima, Diego Guerrero, anunció que el club tomaría acciones judiciales contra decisión del Gobierno de inhabilitar tribuna popular para su próximo partido de local, en el marco del enfrentamiento entre barristas que dejó a dos menores gravemente heridos en Santa Anita.

En conversación con el programa "Informamos y Opinamos" conducido por Karina Novoa, el dirigente 'blanquiazul' aseguró que no están conformes con la medida de la Presidencia del Consejo de Ministros y apuntó que no existe responsabilidad directa del club de La Victoria.

"No estamos conformes con la medida que ha tomado la Presidencia del Consejo de Ministros porque la misma no tiene asidero legal. No existe una responsabilidad directa del club Alianza Lima para que sea sancionado con el cierre de una de sus tribunas. Más aún cuando se trata de una medida que no resulta efectiva", declaró.