¿Andy Polo dejará Universitario de Deportes para jugar en el extranjero? Esto respondió Fabián Bustos

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Fabián Bustos, dejó un tajante mensaje sobre una posible salida de Andy Polo al extranjero.

En declaraciones a la prensa, el director técnico argentino indicó que una hipotética marcha del carrilero dependerá únicamente de él y de la directiva del cuadro 'crema'.

Asimismo, Fabián Bustos recalcó que Andy Polo se siente cómodo jugando en Universitario y aseguró que mantiene una buena relación con el atacante peruano.

"Andy está acá y pertenece a la institución. Lo aprecio mucho como jugador, como a casi todos porque me han dado la posibilidad de ser campeón en el Perú. La preferencia es normal en el juego, pero tengo buena relación con todos, no pienso en si tal jugador está o no, pienso en lo que tengo y en tratar de hacer lo mejor", añadió sobre el tema", agregó.

Por otro lado, el DT argentino reiteró de que si Jean Ferrari dejaba la administración de Universitario, él tampoco continuaba en el equipo de Ate.

"No soy quién para decir lo que tengan que hacer los entes reguladores pero, cuando una persona hace muy bien su trabajo como lo viene haciendo Jean (Ferrari) y su grupo de trabajo, tiene que seguir. Por eso me parece normal que si él no seguía, no tenía sentido que yo continúe en el club porque fueron ellos los que me trajeron", mencionó.