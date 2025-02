Ángel Comizzo y dos peruanos: Los nombres que baraja la FPF para asumir como DT interino de la Selección

La Federación Peruana de Fútbol continúa trabajando para conseguir al reemplazante de Jorge Fossati en la dirección técnica de la Selección Peruana. Como se recuerda, el combinado patrio aún debe afrontar seis encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas donde cuenta con muy pocas chances al marchar último en la tabla de posiciones.

En los últimos días, se conoció que el organismo le envió una propuesta formal a José Néstor Pekerman para que se convierta en nuevo técnico de la Bicolor. Sin embargo, el experimentado estratega argentino decidió declinar la misma al tener más de un desacuerdo con el proyecto.

En esa misma línea, este viernes 31 de enero se emitió una nueva edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes donde se dio a conocer que la FPF baraja tres nombres como principales opciones para asumir como entrenador interino de la Selección Peruana.

Fue Diego Rebagliati, exgerente de Sporting Cristal, quien reveló esta información y hasta se animó en nombrarlos. En primer lugar, el comentarista aseguró que Ángel Comizzo es visto con buenos ojos desde Videna. En caso no darse esta posibilidad, Nolberto Solano y Roberto Mosquera son los otros dos que se encuentran en carpeta.

"Me hablaron de tres nombres. Uno del cual se habla mucho y me sorprendió es Ángel Comizzo, que está en Atlético Grau y es un equipo cercano a la Federación. Su presidente Arturo Ríos no lo quiere ceder, salvo que le pongan una plata, ahí puede cambiar la cosa. Los otros dos técnicos son libres. Uno que es 'Ñol' porque estuvo en el proceso de Ricardo Gareca, dijo que no lo han llamado, entiende que lo asocian a Gareca y lo de Gareca no termino muy bien. El tercer nombre que me dijeron es Roberto Mosquera. Va a ser un nombre así", indicó.