¡Atención Fossati! Joven delantero peruano en equipo europeo quiere jugar por la 'Bicolor'

La contratación de Alberto Velásquez por el importante equipo europeo, Midjytlland, generó repercusión en medios nacionales, que comenzaron a pedir un mayor seguimiento al delantero peruano de parte de la 'Bicolor'.

Exitosa pudo conversar con Luis Velásquez, padre del futbolista, quien nos brindó detalles exclusivos del fichaje de su menor por el cuadro danés, además de revelarnos un impactante hecho alrededor del llamado del jugador a las selecciones menores del país.

En diálogo con el periodista de Exitosa Deportes, Piero Panduro, el padre del joven deportista reveló que antes de ser fichado por el Midjytlland, tuvo ofertas de la Liga de Portugal y hasta de la Juventus de Italia, pero se terminó decidiendo por el equipo rojo porque ofrecieron monitorear la educación de su menor.

Recordemos que el atacante nacional llegó al cuadro de la élite danesa desde el FC Honka, equipo de la tercera división de Finlandia, donde destacó a diferencia de otros jóvenes, anotando nueve goles en 12 partidos.

Alberto Velásquez fue contratado por el Midjytlland de Dinamarca.

Luis Velásquez también dio a conocer que su proceso de llamado a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no fue nada sencillo, pues si bien en un principio se mostraron interesados, rápidamente su caso pasó a un segundo plano, como nos relató.

"La primera vez que nos llamó la Federación fue bonito, nos trataron muy bien. Ya en esta última vez con la selección me dejó algo triste, pues mi pasaporte peruano vencía justo en las fechas de los partidos", comentó.

Como si no fuera suficiente, precisó que si bien José del Solar conversó con él, expresándole la importancia de Velásquez en el proyecto peruano, no hubo una correcta comunicación con otros dirigentes de la FPF, lo que complicó sus últimas llegadas al Perú.

"Yo le comenté a Chemo y él me apoyó, me dijo que era importante y lo consideraban. Sin embargo, me hicieron venir de Finlandia a Perú solamente para cancelar los amistosos contra Argentina y tampoco hubo sudamericano", añadió.