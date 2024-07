Vinícius se disculpa tras eliminación de Brasil de la Copa América: "Esta vez es mi culpa"

Brasil le dijo adiós a la Copa América luego de perder en la tanda de penales frente a Uruguay. Y a pesar de no haber jugado, Vinícius Jr. fue uno de los más criticados por los aficionados del pentacampeón.

Cómo se recuerda, el atacante del Real Madrid se perdió el encuentro ante la celeste de Marcelo Bielsa por arrastrar una suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas en fase de grupos.

Tras unos días de esta dolorosa derrota, Vinícius Jr. utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer un mensaje de disculpas a toda la afición brasileña.

El hábil delantero reconoció que haber sido suspendido para este encuentro ante Uruguay fue un grave error y que ahora sabrá pones atención a las críticas. Sin embargo, también agregó que su carrera con Brasil recién inició y que tendrá muchos otros partidos por delante.

Otro que habló recientemente y que también fue criticado tras la caída de la Canarinha, fue Dorival Júnior. El experimentado entrenador se refirió a las polémicas imágenes donde parece ser ignorado por sus jugadores antes de los penales ante Uruguay. El estratega afirmó que nunca suele incluirse en las rondas de los jugadores y que está muy molesto con todas las personas que han cuestionado su liderazgo en las últimas horas.

"Interpretar una fotografía sin consultar al profesional fue una total ligereza. Quienes expresaron una opinión deberían pensar mucho para hablar de un profesional. Si no hay respeto en este sentido, que me vean como un hombre de familia, un profesional sobre todo, que respeta a todo y a todos, y esto para los que dicen que no me respetaron. Lamento la situación, estoy molesto, pero es una situación temporal para un profesional que ya ha vivido muchos casos", aseguró.