¿Ejemplo a seguir? Oliver Sonne sobre la disciplina en su carrera: "Mi trabajo es no salir de fiesta ni tomar"

Oliver Sonne vuelve a sorprender a todos por una entrevista donde revela que en su carrera deportiva prevalecerá siempre la disciplina, por lo cual, deja de lado el asistir a fiestas, como en el reciente polémico caso que involucró a Christian Cueva y André Carrillo.

El futbolista de la Selección peruana brindó una entrevista al programa "Sin Cassette" de Michael Succar y aprovechó en ser rechazar tajantemente la indisciplina en su vida, ya que alegó que tiene en cuenta que su trabajo es demostrar su mejor rendimiento deportivo en cada uno de los partidos en los que es convocado.

"Te lo pongo así. Yo siempre he crecido que no me pagan por lo que hago en el campo sino por lo que hago fuera de él, ¿Entiendes? Yo jugaba fútbol así no me pagaran, yo siempre estaba en la cancha entrenando, intentando mejorar porque amo este deporte, pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas", expresó Oliver Sonne.