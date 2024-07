¡Rechazó a los mejores! André Carrillo revela que tuvo ofertas para jugar en Juventus y Atlético de Madrid

André Carrillo en su mejor momento fue de los futbolistas más desequilibrantes y atractivos de la Selección Peruana, al punto que habría tenido ofertas de Juventus y Atlético de Madrid, las cuales sorprendentemente rechazó.

Durante su más reciente entrevista con el exfutbolista Percy Olivares en el programa 'Fuera del Sistema', el extremo nacional dio a conocer que tuvo llamados de ambos equipos en 2016, antes de fichar por Benfica.

Lo más sorprendente, es que Carrillo dio a conocer que la 'Vecchia Segniora' incluso lo invitó a Turín y a conocer las instalaciones del equipo, pero que nunca hubo un interés real, pues tampoco se colocaron términos económicos.

Esto llevó a que André considerara como sus únicas opciones reales las del Atlético de Madrid y el Sevilla, equipos que sí llegaron a ofrecer contratos más que jugosos por el atacante.

Como muchos recordarán, en aquel año 2016, la 'Culebra' jugó con el histórico Benfica, equipo con el cual llegó a disputar Champions League y en donde se convirtió en un elemento fundamental del ataque.

En ese sentido, Carrillo explicó las razones por las que terminó eligiendo al cuadro portugués por delante de otros equipos de mayor nivel.

Con esto, el extremo de Al-Qadsiah se refirió a que ya se había establecido en Portugal, además de que el conjunto de las 'águilas' se mostraron pacientes de cara a su desarrollo de juego.

"Por eso elegí a Benfica, era un país donde estaba jugando, vivía en la misma ciudad, me conocían ahí, iba a estar un año parado, me iban a esperar para volver a encontrar mi nivel porque había estado parado un año en Sporting. Los otros números no me cuadraban y otros nunca me llegaron las ofertas, me invitaron, me hablaron, pero papel nada", indicó.