Barcelona no estará en el Mundial de Clubes 2025: El curioso motivo detrás de su ausencia

02/06/2025

A nada de que arranque el Mundial de Clubes 2025, la emoción ya se siente entre los hinchas que esperan ver a los mejores equipos del mundo peleando por la gloria. Pero hay una gran sorpresa: el Barcelona, actual campeón de LaLiga, no estará en el torneo por un motivo bien curioso.

Aunque los culés tuvieron una temporada destacada y cuentan con figuras como Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski, no estarán en la justa mundialista, dejando a miles de hinchas sorprendidos.

Mundial de Clubes sin Barcelona

El nuevo formato del Mundial de Clubes 2025 estableció 12 cupos para los equipos europeos, distribuidos entre los campeones de Champions League de las últimas cuatro ediciones y los mejores ubicados en el ranking UEFA. No obstante, había una regla clave: solo podían clasificar dos clubes por país.

Barcelona y Atlético de Madrid luchaban por el último boleto disponible. La condición era clara: quien llegara más lejos en la Champions 2023-2024 obtendría el cupo.

Ambos llegaron a cuartos de final, pero ninguno logró avanzar. El desempate se definió por el coeficiente UEFA y, por una mínima ventaja, los de Diego Pablo Simeone se quedaron con la clasificación.

Así, pese a tener un ranking superior al de otros clubes que sí participarán, el elenco azulgrana quedó fuera por la limitación de cupos por país. Un golpe duro para los dirigidos por Hansi Flick, que ahora deberán esperar hasta la siguiente edición del torneo.

Grupos, fechas y dónde ver el torneo

El Mundial de Clubes 2025 se jugará entre el sábado 14 de junio y el domingo 13 de julio en Estados Unidos. Equipos de todos los continentes, como Real Madrid, Manchester City, River Plate, Flamengo, Chelsea y Boca Juniors, ya tienen su lugar asegurado.

Para alegría de los aficionados peruanos, América TV transmitirá el torneo gratis y en señal abierta, lo que permitirá disfrutar de cada encuentro sin perder detalle. Estos son los grupos definidos:

Grupo A : Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami

: Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami Grupo B : PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders Grupo C : Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

: Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica Grupo D : Flamengo, Esperance, Chelsea, Club León

: Flamengo, Esperance, Chelsea, Club León Grupo E : River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns

: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns Grupo G : Manchester City, Wydad, Al-Ain, Juventus

: Manchester City, Wydad, Al-Ain, Juventus Grupo H: Real Madrid, Al-Hilal, Pachuca, Red Bull Salzburg

Faltan poquitos días para que empiece el Mundial de Clubes 2025 y, aunque el Barcelona no estará presente, la emoción no baja. Con equipos históricos, cracks de nivel mundial y partidazos que sacarán chispas, todo pinta para ser un torneo que los hinchas no se van a querer perder.