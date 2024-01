Bryan Reyna sería nuevo jugador de Belgrano de Córdoba: ¿Cuánto ganaría Alianza Lima?

El extremo de Alianza Lima, Bryan Reyna, tendría los días contados en La Victoria y sería nuevo jugador Belgrano de Córdoba tras varios días de negociaciones.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el periodista deportivo César Luis Merlo informó que el club argentino comprará el 80% del pase al equipo ´blanquiazul' y el jugador de la Selección Peruana firmará hasta diciembre de 2026.

Asimismo, el diario Líbero indicó que Alianza Lima puso una cláusula de salida de 600 mil dólares, la cual valía únicamente en los meses de enero y diciembre. Durante esos dos meses, todo club que quisiera contar con los servicios de Bryan Reyna, debía pagar dicho monto.

Bryan Reyna, figura desequilibrante durante el primer semestre del 2023, ha expresado su deseo de emigrar al extranjero, a pesar de su satisfacción en Alianza Lima y el apoyo incondicional de la hinchada.

Asimismo, las palabras del extremo revelan una gratitud profunda por la experiencia en Matute, pero también un anhelo por enfrentar nuevos desafíos en una liga competitiva.

"Yo siempre dije que quería emigrar al extranjero. Eso no quita que he sido feliz en Alianza Lima y me he sentido muy cómodo. La hinchada estuvo conmigo en todo momento y siempre me apoyaron. Jugar en Matute ha sido muy bonito", declaró para ATV en diciembre del 2023.