Kevin Serna enamorado de la hinchada de Alianza Lima: "La 'Noche Blanquiazul' va a estar siempre en mi corazón"

El nuevo refuerzo de Alianza Lima, Kevin Serna, tuvo unas emotivas palabras con la hinchada 'grone', la cual llenó el Estadio Nacional durante la presentación de las diversas secciones del cuadro de La Victoria.

"Lo llevaré en el corazón"

En diálogo con la Liga Max, el jugador colombiano nacionalizado peruano aseguró que "se llevará en el corazón" lo vivido en la 'Noche Blanquiazul'. A detalle, sostuvo el evento tuvo un ambiente festivo de principio a fin.

"La 'Noche Blanquiazul' fue una cosa que va a estar siempre en mi corazón por todo lo que me hicieron sentir. Fue un espectáculo desde el inicio hasta el fin", expresó.

En ese sentido, compartió su felicidad por el recibimiento que tuvo de la plantilla de 'AL'. "Desde el primer día que llegue me sentí muy bien. Me recibieron muy bien los compañeros como Hernán Barcos, Ángelo Campos, 'Gabi' Costa, cuando llegué se comportaron muy bien y me hicieron sentir en casa", indicó.

Alianza Lima vence a Once Caldas

En el Estadio Nacional, Alianza Lima y Once Caldas de Colombia no se hicieron daño en los primeros 45 minutos, pese a ciertos arrebatos del conjunto 'grone' producto su rápida recuperación de balón.

Con un mejor dominio de la pelota, a los 57', Kevin Serna realizó un gran pase a Hernán Barcos dentro del área para que remate e imponga el primer gol que alegró a todos los hinchas en el estadio.

Alrededor del minuto 59, Serna trató de romper la barrera contrincante, pero fue derribado consiguiendo un penal para Alianza Lima. Sin embargo, fue 'El Pirata' quien tuvo la oportunidad de hacer temblar el arco de James Aguirre con un nuevo gol.

A pesar de que el árbitro aumentó tres minutos más al segundo tiempo, el equipo 'colocho' no pudo revertir el marcador y el partido terminó con una contundente victoria blanquiazul.

Próximo partido

Este domingo 21 de enero, Alianza Lima enfrentará en Trujillo a la Universidad Católica de Chile, que llega de perder 4-0 con Sporting Cristal en la Tarde Celeste. Es por ello que la institución victoriana decidió publicar los precios de las entradas para el esperado evento que disfrutará con toda su hinchada en el norte del país.

