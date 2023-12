Carlos Lobatón critica excesivos elogios a Piero Quispe: "Lo elevamos y después lo vamos a vapulear"

Carlos Lobatón vuelve a remecer el ámbito deportivo al pedir a los hinchas mantener la calma y no seguir dando constantes halagos y elogios hacia el nuevo integrante de los Pumas de la UNAM, Piero Quispe, para que pueda seguir creciendo futbolísticamente internacionalmente.

El exjugador de Sporting Cristal explicó que el joven exintegrante de Universitario de Deportes es un gran deportista y que puede tener un gran futuro, pero debe mantenerse concentrado en cada juego que realice, por lo cual, pidió a sus seguidores que "no le suban los humos".

Además, recalcó que en el Perú es muy común que el inicio del buen desempeño de un futbolista sea muy reconocido, pero cuando comienzan a tener fallas, las críticas son desmedidas.

"Piero Quispe es un gran jugador que está en crecimiento y ya es una realidad, pero no merece que le demos un peso específico o una expectativa a nivel nacional, porque, así como lo estamos elevando, luego lo vamos a vapulear. Es un muchacho al que debemos darle toda la calma para que se desarrolle de la mejor manera", expresó Lobatón.

El excapitán rimense resaltó que Piero Quispe puede tener un gran futuro, pero siempre y cuando trabaje bajo su propio ritmo, sin mucha presión mediática.

"En estos momentos está en el extranjero , que se desarrolle de la mejor manera, pero no le pongamos una mochila pesada porque es un chico que puede dar mucho y vamos a ser felices si es que él está bien", comentó.

Luego de pasar los exámenes médicos y firmar contrato, Pumas UNAM oficializó este miércoles la llegada de Piero Quispe y lo calificó como la "joya de Sudamérica".

A través de sus redes sociales, el cuadro 'felino' apuntó que el jugador de 22 años se coronó campeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes ('U') y destacó que fue elegido como el mejor jugador del torneo local.

Por su lado, Piero Quispe expresó que hará su mayor esfuerzo para no decepcionar a los hinchas de su nuevo club deportivo.

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada. Eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y fe", dijo el joven futbolista en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.