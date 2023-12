¡La joya de Sudamérica! Piero Quispe es anunciado como nuevo jugador de Pumas UNAM

Luego de pasar los exámenes médicos y firmar contrato, Pumas UNAM oficializó este miércoles la llegada de Piero Quispe y lo calificó como la "joya de Sudamérica".

A través de sus redes sociales, el cuadro 'felino' apuntó que el jugador de 22 años se coronó campeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes ('U') y destacó que fue elegido como el mejor jugador del torneo local.

Asimismo, Pumas UNAM aseguró que Quispe aportará su talento y creatividad al equipo mexicano para conseguir sus objetivos de la próxima temporada.

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el seleccionado nacional dijo encontrarse comprometido para destacar con el equipo felino. Según indicó, se ganará el cariño de la hinchada auriazul con su desenvolvimiento en el terreno de juego y no solo por ser peruano.

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada. Eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y fe", expresó para TV Azteca.