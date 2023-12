'Chorri' Palacios aconseja a Quispe ante posible llegada a Pumas: "Ojalá sea fuerte y diga 'me voy para no regresar'"

El exjugador de la Selección Peruana, Roberto 'Chorri' Palacios, aconsejó a Piero Quispe ante una posible llegada del futbolista 'crema' a Pumas UNAM de México.

En entrevista para Infobae Perú, el exfutbolista de Sporting Cristal resaltó la importancia que el jugador de Universitario de Deportes ('U') salga al extranjero ante la gran temporada que realizó en el 2023.

"Para Quispe irse a México es un 'boom', yo no lo pensaría dos veces, cuando a los 24 años me dijeron te vas a Tecos de México, lo primero que dije es 'me voy, quiero seguir creciendo y mejorando'. La verdad que me encantó, me fui para no regresar, pero lamentablemente por la sanción que tuve, regresé a los 30 y tantos años, pude haber jugado en el extranjero hasta retirarme", declaró.