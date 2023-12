El contundente mensaje de Piero Quispe tras llegar a México: "No por venir de Perú me van a querer"

El volante de la Selección Peruana, Piero Quispe, ya se encuentra en México para unirse a los Pumas UNAM. En su primera intervención con la prensa azteca, el futbolista de 22 años dejó una contundente frase que evidenciaría la mentalidad con la que llegó a la Liga MX.

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el seleccionado nacional dijo encontrarse comprometido para destacar con el equipo felino. Según indicó, se ganará el cariño de la hinchada auriazul con su desenvolvimiento en el terreno de juego y no solo por ser peruano.

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada. Eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y fe", expresó para TV Azteca.