¿Carlos Zambrano llegará a Liverpool? Directivo del equipo uruguayo habló de posible fichaje del defensor

El futuro de Carlos Zambrano es incierto. Por el momento, se vinculó al defensor con múltiples clubes uruguayos como Peñarol o Liverpool. Gustavo Ferrín, importante directivo del club, habló del 'Káiser' y su posible llegada al equipo.

En diálogo con el medio uruguayo Carve Deportiva, Ferrín indicó que desconoce estas presuntas negociaciones con Zambrano, y que en caso existiese una posibilidad de ser contratado a futuro, esta recae sobre el presidente del club.

El "Kaiser" comentó el pasado 17 de enero que Alianza Lima le bajó el dedo sin que el propio jugador tenga conocimiento sobre si contarían con él para la siguiente temporada. Zambrano ha estado preparándose de manera individual para poder estar con ritmo para cuando defina cuál será su próximo destino.

En esa línea, el defensor con pasado en el Club Atlético Boca Juniors comentó que volver al fútbol argentino no está en sus planes.

Luego de que la directiva de Alianza Lima informase que no se contará con Zambrano en el proyecto deportivo del 2024, el futbolista disparó fuertemente contra los que administran el club, manifestando cierto resentimiento o enojo.

"Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos. Mis amigos y familia saben lo que pienso, no quiero causar más polémica, me guardo mi opinión. Le deseo lo mejor a Alianza, el club es una cosa y los que están dentro otra"