Ricardo Gareca: la vez que cambió a Boca Juniors por River Plate e hinchas lo calificaron de 'traidor'

Ricardo Gareca ya sabe lo que es cambiarse de bando futbolístico. Al igual que su paso entre Perú y Chile, en su época de jugador tomó una polémica decisión: cambió a Boca Juniors por River Plate.

Este acto le hizo ganarse la peor reputación entre los hinchas del 'xeneize', que lo tildaron de traidor en su momento. Pero, ¿qué exactamente pasó y cómo afectó la carrera del 'Tigre' esta decisión?

Gareca fue formado como futbolista en Boca Juniors, creciendo como profesional desde las divisiones menores, y debutó con el primer equipo en 1978. Una vez consiguió asentarse como titular, permanecería tres temporadas dentro del club.

Luego, partió a Sarmiento, equipo de mediano nivel del fútbol argentino, ante la falta de oportunidades en Boca. Allí, logró destacar y llamó la atención del 'xeneize', que lo volvería a contratar.

Sin embargo, esta vez la falta de pagos y una huelga entre los futbolistas lo forzaron a partir rápidamente del equipo azul y dorado.

El delantero fichó por River Plate en 1985, acaparando las portadas de múltiples diarios en Argentina. Su traspaso causó polémica en los hinchas 'bosteros', que estallaron en ira contra el canterano de su club y lo tildaron de 'traidor'.

Su paso por River fue muy corto y partió posteriormente al fútbol colombiano, alejado de los focos tras un año envuelto en críticas del rival. Gareca confesó posteriormente que se arrepiente de fichar por el 'millonario'.

"Yo no creo que haya sido una buena decisión. En el caso mío más todavía. No he tomado buenas decisiones", expresó para ESPN en 2022.