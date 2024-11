Christofer Gonzales detalló su relación con Fabián Bustos en Universitario: ¿Qué dijo el jugador?

19/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de Sporting Cristal, Christofer Gonzales, detalló como era su relación con Fabián Bustos cuando regresó a Universitario de Deportes este 2024.

¿Cómo fue la relación de Christofer Gonzales y Fabián Bustos?

En último programa de Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, 'Canchita' contó que tuvo largas conversaciones con el entrenador argentino durante su estadía en tienda 'crema', no obstante, indicó que no se cumplió lo "acordado", y por eso pidió su salida del club.

"Con Fabián hemos podido tener una que otra conversación, hemos tocado unos que otros temas personalmente los dos, y bueno, al final no hubo cambios que entre comillas habíamos acordado desde antes que yo vuelva aquí. Él fue el que me habló, me escribió y me dijo una que otra cosa, pero bueno, yo no quiero entrar mucho en detalle porque mi sensación es distinta", declaró.

Asimismo, Christofer Gonzales aseguró que está feliz en Sporting Cristal y manifestó que está en el equipo con el cual se siente identificado. También, apuntó que con los 'celestes' pasó muchos momentos lindos en su vida.

"Mi situación es totalmente distinta. Hoy en día te puedo decir que estoy donde yo quise estar siempre. Estoy disfrutando; soy feliz. Estoy en el equipo en el cual me siento muy identificado. Le tengo mucho cariño y amor. Aparte, en Sporting Cristal he pasado muchos momentos lindos de mi vida. Profesionalmente, he jugado más tiempo en Cristal que en la 'U'", agregó.

¿Christofer Gonzales pudo jugar por Alianza Lima?

Por otro lado, el volante de la Selección Peruana relató que pasó pruebas por Alianza Lima, San Martín y Universitario, siendo el club donde quedó seleccionado.

"Primero me inicio en el barrio, yo soy de La Victoria. Luego tuve unas pruebas que tuve que hacer en Alianza (...) Primero hice unas pruebas en Alianza, igual en la 'U' también, en San Martín también de menores... Y bueno, me quedé en la 'U', en las pruebas. Y bueno, de ahí en Universitario donde me inicio y de ahí fui creciendo, fui avanzando, después debuté en la profesional también", mencionó.

En esa misma línea, 'Canchita' reveló que en el 2020 recibió una propuesta importante del cuadro 'blanquiazul', no obstante, optó por rechazarla.

"Me dijeron que había una posibilidad para irme para allá (Alianza Lima) y yo me acuerdo que los dirigentes de (Sporting) Cristal me llaman y me dicen que había llegado una propuesta y todo eso, pero al final no llegamos a aceptar (...) Eso fue en 2020. No fue mala (la propuesta)", añadió.

De esta manera, Christofer Gonzales señaló que no se cumplió lo "acordado" con Fabián Bustos, lo que llevó a que solicite su salida de Universitario.