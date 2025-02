Con una duda: Alianza Lima y el once que alista para hacer historia en La Bombonera ante Boca Juniors

Quedan menos de 24 horas para que Alianza Lima salte al campo de juego de la mítica Bombonera para lo que será el duelo ante Boca Juniors por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. De momento, los íntimos parten con una ligera ventaja gracias a la victoria por la mínima diferencia que se logró el pasado martes en Matute con tanto de Pablo Ceppelini.

Luego del triunfo con susto ante Juan Pablo II Collegue en el torneo local con golazo de Paolo Guerrero, el plantel blanquiazul viajó rumbo a Buenos Aires para quedar concentrados pensando en este cotejo que puede ser vital para el resto de la temporada.

Luego del entrenamiento realizado en el predio de San Lorenzo, se conoció el once que alineó Néstor Gorosito pensando en Boca Juniors. Al igual que en el resto de encuentros de estas fases previas de la Copa Libertadores, el equipo será casi el mismo, salvo por una duda en la media cancha.

El arco seguirá siendo custodiado por Guillermo Viscarra a pesar de que en el Torneo Apertura destacó Ángelo Campos en su regreso a la titularidad. Los 4 defensores que son habitualmente titulares volverán al equipo: Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco.

Erick Noriega y Pablo Ceppelini son fijos en el mediocampo donde solo queda una duda la cual se encuentra entre Pablo Lavandeira y Fernando Gaibor. El uruguayo nacionalizado peruano superó el desgarro que lo alejó de los últimos partidos y todo hace indicar que le ganará la pulseada al ecuatoriano.

Kevin Quevedo es otro que vuelve al once inicial y estará acompañado de Eryc Castillo en los extremos y de Hernán Barcos como único centrodelantero. De no mediar inconvenientes, esta será la oncena que buscará mantener la ventaja lograda en la ida.

Uno que destacó en Copa Libertadores vistiendo la camiseta de Alianza Lima es Wilmer Aguirre. El 'Zorrito' aseguró que para el duelo de vuelta el equipo victoriano debe afrontar el mismo con algo de recaudo ya que sería casi mortal hacerlo de golpe al golpe al considera que los xeneizes son fuertes en su cancha.

"Alianza debe tener hambre de gloria. No hay que jugarle de igual a igual porque ahora será visita, pero siempre tapándole todos los lados fuertes de Boca. No se puede descuidar, no se puede dar ese lujo porque Boca tiene jugadores de buen pie", contó.