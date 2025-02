'Pipo' Gorosito y su temor por el árbitro del Boca vs Alianza Lima: "No es normal que vuelva a dirigir"

24/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este martes 25 de febrero, Boca Juniors y Alianza Lima se enfrentarán en un partido crucial por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, la designación arbitral ha generado inquietud en el equipo peruano, cuyo técnico, Néstor Gorosito, expresó su malestar en conferencia de prensa tras el último partido de su equipo en la Liga 1.

Gorosito cuestiona la elección del árbitro

Para este compromiso, que iniciará a las 21:30, la Conmebol designó al chileno Piero Maza como juez principal. Esto ha despertado molestias en el entorno de Alianza Lima, ya que el referí también arbitró el partido de vuelta de la fase anterior, en el que los blanquiazules eliminaron a Nacional de Paraguay con un triunfo por 3-1.

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal, hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", manifestó 'Pipo' Gorosito.

El DT de Alianza Lima teme que la situación pueda jugar en contra de su equipo en un duelo decisivo en La Bombonera. Por su parte, Erick Noriega también expresó su preocupación.

"Sabemos que a la Conmebol, por marketing, le conviene que Boca avance. Como dijo el técnico, siempre está ese temor sobre lo que pueda pasar con el arbitraje", sostuvo Erick Noriega.

Antecedentes y estadísticas de Piero Maza

Las quejas de Gorosito respecto al arbitraje no son nuevas. Tras el partido de ida, en el que Alianza Lima venció 1-0, el DT ya había cuestionado el desempeño del juez uruguayo Esteban Ostojich: "Me sorprendió mucho su desempeño y eso me preocupa bastante de cara al partido en La Bombonera".

Para Piero Maza, este será su segundo partido dirigiendo a Alianza Lima en la presente Copa Libertadores y el tercero con Boca Juniors en cancha.

El chileno arbitró a los xeneizes en la victoria ante Deportivo Cali por la fase de grupos de la Libertadores 2022 y en el empate sin goles frente a Nacional Potosí por la Sudamericana 2024. Hasta el momento, Boca Juniors nunca perdió con Piero Maza Piero como juez.

Alianza Lima y Boca Juniors están a las puertas de un duelo crucial, pero en el equipo peruano sigue latente la preocupación por la designación arbitral. 'Pipo' Gorosito y su plantel ya manifestaron su inquietud, y la actuación del árbitro chileno estará bajo la lupa en un partido que promete ser intenso y disputado.