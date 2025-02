Farfán admite no querer que Advíncula no juegue contra Alianza: "Ojalá se lesione"

24/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jefferson Farfán opinó sobre el próximo partido de Alianza Lima, el cual es contra Boca Juniors. El exfutbolista destacó el nivel que ha presentado su compatriota Luis Advíncula y aseguró que es un elemento peligroso para su exequipo y preferiría que no juegue el compromiso.

Farfán quiere que Advíncula se "lesione"

En una conferencia de prensa, el '10 de la calle' respondió varias preguntas e inquietudes. Una de ellas hacía referencia a su opinión sobre el trascendental compromiso que tendrá Alianza Lima contra Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Como exjugador e hincha del equipo 'blanquiazul', la 'Foquita' admitió que espera que Alianza logré su cometido de eliminar al equipo argentino y pase a la siguiente ronda de la fase preliminar. Asimismo, hablo sobre lo que significa su excompañero en la selección Luis Advíncula.

El propio Farfán comentó que había conversado con él por teléfono y le confesó que le gustaría que se "lesione" y no juegue contra los 'íntimos'. Esto referente a lo bien que juega actualmente y lo importante que es para su actual club.

"Tuve la oportunidad de hablar con ´´él y le dije que ojalá que se lesione y no juegue ese partido porque le está yendo muy bien y es un jugador muy importante para su club (...) Sin embargo, yo soy hincha de Alianza Lima y espero que mi equipo pueda hacer historia ante Boca Juniors", compartió.

Cabe recordar que en el partido que jugaron los 'xeneizes' antes de verse contra Alianza Lima pudieron salir victoriosos por 2-1, donde lo que más destacó fue le gol de larga distancia que el 'Rayo' convirtió. Luego de no poder jugar el partido en Matute, regresó por todo lo alto.

¿Un hincha infiltrado?

Luego de las declaraciones de Farfán y recalcar su hinchaje por los 'blanquiazules', según un reconocido periodista el propio Advíncula también compartiría el fanatismo por Alianza Lima. Peter Arévalo, popularmente conocido como Mr. Peet, declaró que el lateral es hincha 'grone'.

Además, a diferencia de Farfán comentó que no teme que el lateral peruano regrese al once dirigido por Fernando Gago. Incluso aclaró que no se trata de Cafú como para tener que preocuparse del mismo. Agregó que varios jugadores lo conocen muy bien.

En resumen, Jefferson Farfán declaró que reconoce el nivel e importancia que tiene Luis Advíncula en Boca Juniors, próximo rival de Alianza Lima. La 'Foquita' le comentó que le gustaría que el equipo peruano no tuviera que enfrentarlo.