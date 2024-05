Conoce a la Peña Madridista Perú Vikingo, el único club de fans oficial del Real Madrid en Perú

A pocos días de la final de la Champions League, la sensación alrededor de la Peña Madridista Perú Vikingo no puede ser mejor. Este club de fans, el único reconocido por el propio Real Madrid en el país.

En diálogo con Exitosa, su presidente actual, Víctor Bolaños, nos contó un poco de la historia de esta organización, qué eventos desarrollan y cómo se ha consolidado como uno de los clubes de hinchas más importantes del continente.

Como el propio presidente nos menciona, la peña se reconoce a sí misma como una institución, por lo que necesitan de un aporte, el cual se realiza de manera anual para cubrir y autogestionar los múltiples eventos que realizan. La mayoría, incluso, en un bar propio.

Víctor también nos comentó que los aportantes a la peña cuentan con beneficios, como el acceso a la compra de entradas prioritarias en partidos del Real Madrid en España.

Recientemente, una gran cantidad de personas se ha lanzado a criticar a los peruanos que siguen o se autodenominan hinchas de equipos del extranjero. La gran mayoría de estos señalamientos precisan que no se puede ser fanático si no se es del país del club.

Sin embargo, Bolaños nos dijo que muchas veces, los que critican terminan pasando "por agua tibia" situaciones similares, indicando que no conocen lo que el equipo puede generar en los que lo siguen.

"No puedo negarle a un costarricense que va al Monumental y se enamora de la 'U'. ¿Quién soy yo para decirle qué puede hacer y qué no? Los que nos critican muchas veces no saben lo que nos genera esto. Varios pagamos una cantidad importante de dinero para ir a ver al Real Madrid a España. Eso es un acto de amor. Yo no soy nadie para decirle que está bien o no eso", comentó.