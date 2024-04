Marcelo Tinelli IGNORA llegada de Milett a Argentina y celebra arribo de su primo: "Lo extrañé"

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha estado en el ojo de la tormenta desde que empezó, debido a que muchos indican que la modelo está con el presentador por interés, mientras que él sólo lo está utilizando a conveniencia. No obstante, ellos se han mostrado más sólidos que nunca, aunque Marcelo no recibió Milett tras su llegada a Argentina , pero si lo hizo con su primo.

En los últimos días, hubieron varios rumores de una separación entre Millet y Marcelo, ello después que una amiga cercana del conductor de 'Bailando' indique que el romance entre ellos estaba "finiquitado".

Rápidamente Millet se presentó en un programa de Perú y aclaró que su relación con el presentador argentino está más fuerte que nunca, y aunque no pudo acompañarlo en su viaje de cumpleaños, porque tenía compromisos laborales en nuestro país, mantenían buena comunicación.

El conductor argentino no le dedicó ni un mensaje a Milett Figueroa tras su retorno a Argentina, pero sí celebró la llegada de su primo 'El Tirri' Tinelli.

La exchica reality utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un clip luego de instalarse en su casa. En este pronunciamiento, la también actriz explicó que todo este tiempo permaneció en nuestro país.

"Buenas, buenas. ¿Cómo están todos y todas por aquí? Les quería contar que no estaba muerta, que estaba de parrada o en Perú que es lo mismo, pero bueno, me han estado comentando varias de ustedes que les gustaría que suba más contenido, pero me gustaría que me digan que tipo de contenido les gustaría que yo suba", afirmó Milett Figueroa.